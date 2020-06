Kunderne vender tilbage

Lørdag 20. juni 2020 kl: 00:00

Af: Redaktionen

Busserne kører fortsat med begrænset kapacitet - senest er det tilladte antal passagerer sat op til cirka 40 i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus.









Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft (V), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune, glæder sig over kundefremgangen.









- At vi på nuværende tidspunkt er oppe på 70-80 procent er rigtig godt. Vi er meget opmærksomme på, at tryghed er en vigtig faktor, når vi skal have kunderne tilbage i busser og letbane. Derfor har vi iværksat en række tryghedsskabende tiltag, som for eksempel ekstra rengøring i busserne i løbet af dagen, stoppestedsværter og en nye feature i Midttrafik live, der viser, om der er god plads, begrænset plads eller ingen plads i næste bus. Det håber vi, at kunderne bliver glade for siger han.









Ekstra rengøring

Alle busser er blevet gjort ekstra rent i corona-tiden, når de har været på garageanlægget. Fra mandag vil kunderne møde rengøringspersonale i busserne midt på dagen på store stationer. Rengøringspersonalet rykker ind, når bussen holder pause og alle kontaktpunkter, såsom gelændere, billetautomater (Aarhus bybusser), knapper, stænger, håndtag, stropper og armlæn får en tur med sæbekluden eller sprit fra flasken.









Stoppestedsværter

Fra midt i maj har der været stoppestedsværter ved de største stoppesteder i Aarhus. Stoppestedsværterne har uddelt håndsprit og gode råd om corona-adfærd. De har også hjulpet kunder og chauffører med at overholde det tilladte antal kunder i busserne. Ordningen har været en succes. Midttrafik fortsætter med stoppestedsværterne i Aarhus juni ud. Efter sommerferien vil kunderne uden for Aarhus også møde stoppestedsværter og uddeling af håndsprit ved store stoppesteder.









Midttrafik live giver svar om plads

Fra næste uge vil Midttrafik live-app’en give svar på, om der er plads i den bus, man agter at tage med. Midttrafik har udviklet en nye feature til app’en, så passagerne kan se, om der er plads i bussen, inden den kommer frem til stoppestedet. Det giver mulighed for at foretage andre valg, hvis man synes, bussen er for fyldt.









Midttrafik peger på, at der kan være stor forskel på, hvornår man som passager føler sig tryg - eller utryg - i busserne. Personer, der er i risikogruppen, foretrækker at rejse med ikke så fyldte busser, og det kan Midttrafik live-app’en hjælpe med. På sigt er den nye feature et godt værktøj i forhold til komforten i busserne, og passagerne kan ved hjælp af app’en i god tid vurdere om, der eksempelvis er en siddeplads til dem.









Opfordrer stadig til at passe på sig selv og andre

Midttrafik understreger, at det fortsat vigtigt, at man som passager passer på sig selv og andre, når man rejser med bussen. Midttrafik har i den forbindelse følgende råd:

Hold afstand ved stoppesteder, perroner, i bus og i letbane

Respektér det tilladte antal passagerer

Sid eller stå med ansigtet i køreretning

Medbring egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter

Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt

Vis hensyn til andre. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder

Vask hænder tit eller brug håndsprit

Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis du er syg

