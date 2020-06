Kommune vil bistå opsagte lufthavnsmedarbejdere

Mandag 15. juni 2020 kl: 15:03

Af: Redaktionen - Alle har desværre kunnet se, hvordan krisen i luftfartsindustrien har udviklet sig i takt med corona-krisen. Vi må forvente, at det tager tid, før markedet vender tilbage til normalen, og derfor har jeg også forståelse for lufthavnens dispositioner i en meget vanskelig situation. På samme tid er det utroligt trist for de medarbejdere, som er varslet opsagt. Vi står fra kommunen klar til at hjælpe de berørte medarbejdere videre. Vi ser frem til at lufthavnen kommer igennem den nuværende krise og tilbage på det stærke vækst- og udviklingsspor, vi så i 2019, siger Ole Bollesen.Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesområde går i gang med at planlægge en række indsatser og er klar til at afsætte de nødvendige ressourcer til opgaven. Eksempler på bistand kan være match med konkrete jobåbninger, jobsøgningskurser, uddannelsesforløb eller opkvalificering til andre brancher, hvor der er behov for arbejdskraft.

De berørte medarbejdere vil blive hjulpet og vejledt af kommunens erhvervs- og beskæftigelsesområde.







- De opsagte medarbejdere skal have den nødvendige hjælp for at komme godt videre, og det er vi klar til at sikre. Vi ser frem til konstruktiv dialog med lufthavnen, de faglige organisationer og de omkringliggende kommuner, så vi kan blive så præcise som muligt, i den hjælp vi tilbyder. Der er heldigvis jobmuligheder på Djursland og i regionen, men der kan være behov for opkvalificering eller uddannelse for at matche jobs i andre brancher. Der står vi klar til at hjælpe med råd og viden om de muligheder der findes, ligesom vi også kan hjælpe med at finde direkte match med virksomheder, som mangler medarbejdere med de pågældende kompetencer, siger formanden for udvalget for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen.





Da der er tale om en større opsigelsesrunde, er det ifølge reglerne på arbejdsmarkedet den kommune, hvor virksomheden ligger, der skal tilbyde de berørte medarbejdere hjælp.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.