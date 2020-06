Tanktransport-virksomhed har taget 12 nye tankvogne til sig

Mandag 15. juni 2020 kl: 13:18

Af: Redaktionen Der er tale om LAG tanksættevogne med et rumindhold på 37.500 liter og med isolering og opvarmning samt med Dantra’s tilpasninger og ønsker til udstyr.Seks af tankvognene har ét kammer, mens seks andre er med tre 3 kamre.Alle ventiler på tanksættevognene er luftbetjente, og betjeningen er monteret i rustfrie skabe.Akselsektionen består af tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Trailerne er ADR-godkendte, og tankene er forsynet med Dantra’srød/hvide logo.Jørn Bolding leverede de første tankvogne til Dantra A/S - dengang Dansk Trætransport - i 1983. Det var tre Hobur-tanksættevogne. De tre første er gennem årene blevet efterfulgt af over 100 leveringer.