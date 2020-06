Den hjælper udfordrede rederier

REDERIORGANISATION EFTER BRED POLITISK AFTALE:

Mandag 15. juni 2020 kl: 12:02

Af: Redaktionen De udfordrede rederier er både de rederier, der sørger for at passagertrafikken mellem Danmark og nabolandene, og de rederier, der sejler varer jorden rundt.Set ud fra rederiernes synspunket er aftalen særlig relevant, fordi den vil støtte til eksporten i takt med den gradvise udfasning af de indførte hjælpepakker.- Det er klart, at vi helst så alle grænser fuldt åbne allerede fra i dag, men når det nu ikke kan være sådan, er jeg glad for at se, at nattens aftale udfaser hjælpepakkerne gradvist, så vi holder hånden under de færge- og passagerrederier, der med grænselukningerne fik trukket tæppet væk under deres forretning, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Med aftalen afsætter S-Regeringen 500 millioner kroner til at hjælpe eksporten i gang igen - herunder beløb til etablering af genstartsteam. I takt med, at grænserne åbner, og hjælpepakkerne udfases, er der brug for et vedholdende fokus på eksporterhvervenes forhold.- Når man som rederi lever af at fragte varer mellem verdensdelene, så siger det sig selv, at det er alvorligt, når samfund på tværs af kloden lukker ned simultant. Der er brug for en fokuseret indsats for at genstarte eksporten, så vi kan få gang i handlen igen. Derfor er jeg glad for, at nattens aftale sætter fokus på erhvervslivets eksport og midler af til at styrke indsatsen, siger Anne H. Steffensen.