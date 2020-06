Færgerederi øger frekvensen mellem Danmark og Tyskland

Onsdag 10. juni 2020 kl: 11:00

Af: Redaktionen - Vi har sejlet under hele nedlukningen, men naturligvis haft langt færre passagerer end normalt. Nu glæder vi os til at byde alle vores kunder velkomne om bord igen, siger Scandlines’ administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen.Scandlines’ forretninger om bord samt BorderShop i Puttgarden åbner samtidig med grænseåbningen 15. juni. BorderShop i Rostock slog dog dørene op igen 2. juni. Det er også muligt at få noget at spise og drikke om bord på alle færger, hvor to ud af tre spisesteder er åbne.- Kundernes sikkerhed er det vigtigste for os, og vi følger myndighedernes anvisninger om at sikre god afstand til hinanden. Der er naturligvis også ekstra stort fokus på hygiejne over alt, hvor kunder og medarbejdere færdes, siger Søren Poulsgaard Jensen.Om bord på færgerne og i BorderShops hjælper tydelig skiltning kunderne med at holde god afstand til hinanden. Der er håndsprit i alle passagerområder og på toiletterne, hvor der desuden er plakater med instruktioner i rigtig håndvask.- Selvom vi har kunnet fastholde en del af vores fragttrafik, kommer nedlukningen til at kunne ses tydeligt på bundlinjen. Vi forventer, at resten af 2020 vil være påvirket af krisen og arbejder målrettet med at afbøde effekten af at holde trafikmaskinen i gang med markant lavere indtægter flere måneder, siger Søren Poulsgaard Jensen og fortsætter:- Det kommer dog ikke til at påvirke vores flydende bro mellem Skandinavien og resten af Europa vi sejler videre.