Det er en stor sejr for de danske vognmænd

VOGNMANDSORGANISATION EFTER AFSTEMNING OM AFLØNNING:

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 16:22

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DTL tilføjer, at det efter dagens vedtagelse ikke er “…blevet lettere for de virksomheder og organisationer, som gennem årene har gjort alle mulige krumspring for at undergrave det danske transportmarked”.Den vedtagne lovændring betyder, at udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark, fremover skal have en løn, der mindst ligger på niveau med de mest repræsentative overenskomstniveauer på transportområdet.Ifølge DTL har eventuel spekulationen i at hente større gevinster til speditører og kunder på bekostning af chaufførernes løn- og arbejdsvilkår og til skade for den fair konkurrence med lovændringen fået et skud fra boven.- Der er tale om et meget stort fremskridt, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.Han fremhæver, at det med loven står tydeligt skrevet, at eksempelvis rumænske chaufførlønninger på dansk grund kun kan accepteres i forbindelse med transit. Ellers skal aflønningen ligge på dansk niveau.- Selv om vi vil se alskens måder at forsøge at omgå det på i praksis, så er det vigtigt, at det nu står klart, at godstransport internt i Danmark skal foregå på dansk lønniveau. Det har vi kæmpet for længe, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi har jo set modstand på det her lovforslag gennem hele processen, og organisationer og virksomheder, der har syntes, at det var helt urimeligt, at deres spekulation i social dumping og unfair konkurrence ikke bare kunne fortsætte til evig tid. Så der er utvivlsomt nogle, der ærgrer sig i dag. Men hos DTL - Danske Vognmænd er der stor tilfredshed.Erik Østergaard kvittere over for den danske regering og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen for arbejdet og for resultatet.- Alle kan huske Kurt Beier-skandalen, men det er helt åbenlyst ikke alle i Folketinget, der har haft lyst til at sikre denne lovgivning, så jeg er glad for, at det alligevel er lykkedes at samle så bredt et udsnit af Folketinget om loven, siger Erik Østergaard og tilføjer:- Der udestår en lang række praktiske vanskeligheder i forhold til håndhævelsen, og DTL indgår naturligvis gerne i dialogen med myndighederne og politikerne om, hvordan myndighedskontrollen bedst tilrettelægges.Loven træder i kraft 1. januar 2021.Interesserede kan se det vedtagne forslag