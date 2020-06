Folketinger har vedtaget nye miljøzone-regler

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 13:01

Af: Jesper Christensen Vedtagelsen, som alle Folketingets partier står bag, betyder, at køretøjer, der er ældre end Euro 5-normen fra 1. juli i år skal være påmonteret et partikelfilter, hvis de vil køre i de største byers miljøzoner - medmindre køretøjerne er registreret første gang 1. oktober 2009 eller senereFra og med 1. januar 2022 skal et køretøj have monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang 1. januar 2015 eller senere.Lovforslaget som vedtaget kan hentes