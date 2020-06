Vognmand i Tvis kører med køkkener bag gardinerne

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 12:24

Af: Redaktionen Den nye to-akslede Kel-Berg city-gardintrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og stærke tværvanger og forstærkninger. På begge sider er der monteret cyklistværn.Gardin opbygning har øverst fast tag med presenning, mens der i bagenden er monteret en 2.500 kg Dhollandia-lift med liftplade i fuld højde.Traileren, der har plastbund og tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere i hver siden med i alt 24 brædder, har plads til 27 paller.

Traileren er leveret med to ti-tons tvillingmonterede aksler med skivebremser og luftaffjedring.





Den første aksel har lift-funktion. Den bagerste aksel bliver styret med et Tridec-tvangsstyringssystem.





Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.





Den nye city gardintrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









