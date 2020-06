Ekspres-leverandør takker sine medarbejdere

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 12:10

Af: Redaktionen

- Vi er glade for at kunne udtrykke vores taknemmelighed over for vores modige medarbejdere såvel som til de modige sundhedspersonale, som garanterer, at vores verden kan fortsætte i den globale kriser, siger Alberto Nobis, der er administrerende direktør i DHL Express Europa.









- Takket være deres indsats kan vi opretholde stabiliteten i leverandørkæder og i den kritiske infrastruktur. Med vores specialfly vil vi understrege vores dybeste respekt og taknemmelighed for deres uselviske handlinger og vilje ti at kæmpe for en god sag, siger han videre.









Særflyet - en Boeing 757F - har ind til videre besøgt 23 forskellige lande uden for og i Europa - deriblandt Danmark.









DHL er repræsenteret i 220 lande og territorier.