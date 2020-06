Varebil har fået en ansigtsløftning med mere sikkerhed

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 10:44

Af: Redaktionen Standardudstyrsniveauet er kommet endnu en etage op og omfatter eksempelvis en syv-tommer touchskærm med digital radio samt tyverialarm. Udover opdateret design får man mulighed for at koble bilen til en smartphone via flådestyrings-app’en Mercedes PRO. Den nye Vito leveres også med tyverialarm som standard. Alarmen reagerer ved uautoriseret åbning af fordøre, varerum og motorhjelm eller hvis bilens manuelle ‘nødnøgle’ anvendes.Komfortudstyr som semiautomatisk klimaanlæg, multifunktionsrat i læder, automatisk regn- og lyssensor samt komfortførersæde med varme, lændestøtte og armlæn er fortsat en del af standarden.Vælger man sin nye Vito med baghjulstræk medfølger den adaptive fartpilot Distronic+, automatgearkassen 9G-Tronic og en kraftfuld, støjsvag og økonomisk dieselmotor, som blandt andet kendes fra Mercedes-Benz’ E-Klasse.Med Distronic+ holder bilen automatisk afstand til forankørende trafik. Ved hastigheder fra syv kilometer i timen kan systemet registrere fodgængere og cyklister. I tilfælde af en forestående kollision advarer systemet føreren og bremser herefter automatisk bilen, hvis føreren ikke gør. Distronic+ har ingen øvre begrænsning og virker op til makshastighed. Mercedes-Benz fremhæver, at systemet især er praktisk ved køkørsel, hvor bilen er i stand til at standse og sætte i gang igen automatisk.Med den nye motor er brændstofforbruget mærkbart forbedret, hvilket både sparer brændstof og samtidig betyder lavere grøn ejerafgift - til gavn for de samlede omkostninger – den såkaldte ‘Total Cost of Ownership’.Vito med baghjulstræk må trække op til 2.500 kg på krogen med en samlet vogntogsvægt på 5.550 kg, som kan opgraderes til 5.700 kg.Den ny Vito fås med forhjulstræk, baghjulstræk eller firehjulstræk og i tre forskellige karosserilængder. Derudover kan touchskærmen i kabinen opgraderes med Live Traffic-funktionen som en del af Navi-pakken, ligesom digitalt bakkamera i høj opløsning også er at finde på listen over nyt ekstraudstyr. Sidste år blev det muligt at vælge hjulstørrelse op til 17” og 18”, og med faceliftet er det også muligt at vælge 19 ”letmetalfælge.Priserne begynder ved 208.227 kr. ex. moms inkl. afgift for Vito 110 CDI i kort version (A1) med forhjulstræk og ved 258.800 kr. ex. moms inkl. afgift for Vito 114 CDI i kort version med baghjulstræk.Mercedes-Benz oplyser videre, at Vito 110 FWD kan leases fra 1.375 kr. pr. måned inklusiv service med 35.000 kr. i førstegangsydelse og 15.000 km om året over 48 måneder, mens Vito 114 RWD kan leases fra 1.795 kr. pr. måned inklusiv service med 35.000 kr. i førstegangsydelse og 15.000 km om året over 48 måneder. Alle priser er ex. moms og inkl. afgift.