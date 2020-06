Corona-tidens lønkompensationsordninger løber ud hen over sommeren

Mandag 8. juni 2020 kl: 13:51

Af: Jesper Christensen Med aftalen sikrer S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter en udfasning af ordningen, der strækker sig hen over sommerferien. Det vil kunne skabe større tryghed i sommerferien for de lønmodtagere, der oplever, at corona-tiden har givet et dyk i behovet for arbejdskraft hos de danske virksomheder.Udfasningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over sommeren, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Det er imidlertid ikke tanken, at lønkompensationsordningen skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode. Derfor skal lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation.S-Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.Interesserede kan læse mere om aftalen om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordningInteresserede kan læse mere om den gradvise udfasning af midlertidig lønkompensationsordning i et faktaark, som findes