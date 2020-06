Pakkerne kan leveres på stationen

Mandag 8. juni 2020 kl: 12:16

Af: Redaktionen De syv stationer er Skagen og Aalbæk på Skagensbanen mellem Frederikshavn og Skagen og Lilleheden, Vellingshøj, Emmersbæk, Hirtshals og Vidstrup på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals.- I en travlt hverdag, hvor tiden er afgørende, så er det meget belejligt at kunne hente sin pakke, når man tager til og fra arbejde. Det sparer tid og gør det lettere at få hverdagspraktikken til at gå op. Derfor håber vi også, at nordjyderne vil tage godt imod initiativet, siger Mette Henriksen, der er salgs- og kundechef hos NT.I første omgang så har fokus været på lokalstationerne på strækningen Hirtshals - Hjørring og Skagen - Frederikshavn. Men hos NT er forventningen, at konceptet udbredes til busterminalerne i takt med, at de skal gennemgå en større modernisering.Stationer og terminaler skal være attraktive samlingspunkter for nordjyderneI takt med, at de forskellige billetter og kort er blevet digitaliseret i den kollektive trafik, er NT-salgsstederne på stationer og terminaler blevet lukket ned. Det har resulteret i, at stationer og terminaler ikke har samme liv og flow som tidligere. Opstillingen af pakkeboksene forventes at give mere liv på stationerne og er samtidig første skridt på vejen i en gennemgribende fornyelse af busterminaler og stationer i Nordjylland.- Vi har de sidste par år arbejdet på at udvikle et helt nyt koncept for vores trafikale knudepunkter. Vi har valgt at gribe det lidt utraditionelt an forstået på den måde, at vores knudepunkter ikke kun er et sted, hvor vores kunder kan komme fra A til B. I stedet har vi arbejdet konsekvent med ideen om at skabe et multifunktionelt område, hvor den kollektive transport naturligvis er i fokus, men samtidig skal der skabes rum for andre aktiviteter såsom rekreative områder og pop-up boder, som eksempelvis kan være drevet af borgere i lokalområdet, siger Mette Henriksen.I arbejdet med et nyt designkoncept - kaldet NT-båndet - for busterminaler og togstationer har det været centralt at inddrage kunderne for at få mere viden om erfaringer med de nuværende tilbud og viden om kundernes behov. Erfaringerne viser, at mange kunder føler sig utrygge ved deres ophold på busterminalerne. De oplever ubehagelig og asocial opførsel fra andre, der benytter busterminalen til andre formål end ophold i forbindelse med den kollektive trafik. Det resulterer ofte i hærværk og problemer med at opretholde et acceptabelt serviceniveau for terminalernes faciliteter.Fremtidens terminaler skal rumme mange funktioner og fungere som knudepunkter i borgernes hverdagsliv. Ud over at være knudepunkt i den kollektive trafik er det her, man henter sine pakker, oplader sin el-bil eller køber en sandwich til turen. De nye multifunktionelle knudepunkter understøtter NT’s nye forretningsplan, som blandt andet har fokus på at skabe lokal forankring og indgå samarbejder med nye partnere.