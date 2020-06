Polsk chauffør blev dømt og udvist 25 timer efter anholdelse

Onsdag 3. juni 2020 kl: 15:30

at have forfalsket et diagramark

at have afgivet urigtig erklæring til politiet ved at fremvise en urigtig ferieerklæring samt forsøg herpå ved at være i besiddelse af adskillige ferieerklæringer

at have manipuleret med data fra lastbilens tackografen ved at have ødelagt diagramark

Loven paragraffer, der kom i brug i sagen:

Straffelovens paragraf 175, stk. 1:

Straffelovens paragraf 163:

Tackografforordningen artikel 32, stk. 3:

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Under kontrollen konstaterede politiet fra Tungvognscenter Syd, at chaufføren ikke havde holdt sig på den lovlige siden af reglerne.På baggrund af kontrollen sigtede politiet ham for:Den 47-årige polske chauffør blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag formiddag.- Chaufføren erkendte sig skyldig, og sagen kunne derfor afgøres med det samme med en såkaldt straksdom, siger specialanklager Pernille Moesborg.- Han forklarede, at virksomheden var presset og havde mange ordre på grund af corona-krisen. Han havde derfor svært ved at overholde køre- og hviletidsreglerne. For at det skulle se ud som om, reglerne blev overholdt, havde han forskellige ferieerklæringer med og ødelagde sine diagramark. På den måde kunne han ved kontrol få det til at se ud som om, han lige var startet med at køre efter at have afholdt ferie, siger hun videre.Retten idømte den 47-årige chauffør 40 dages ubetinget fængsel, en bøde på 84.000 kroner, ubetinget frakendelse af førerretten i Danmark til de tunge køretøjer i seks måneder samt udvisning med indrejseforbud i seks år.Chaufføren modtog dommen og blev varetægtsfængslet til afsoning og efterfølgende udsendelse.Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 månederDet er forbudt at forfalske, skjule, fjerne eller ødelægge data, der er registreret på diagramarket eller lagret i tackografen eller førerkortet, samt udskrifter fra tackografen. Det er også forbudt at manipulere med tackografen, diagramarket eller førerkortet, således at data og/eller udskrevne oplysninger forfalskes, fjernes eller ødelægges. Der må ikke i køretøjet findes indretninger, som kan anvendes til dette formål.