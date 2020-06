Havn køre frem med fossilfrit brændstof

Onsdag 3. juni 2020 kl: 10:22

Af: Jesper Christensen Trelleborgs Hamn har en plan om løbende at udskifte det rullende materiel, så emmissionerne holdes nede.









Kravet er, at alle arbejdskøretøjer skal være i den bedst mulige miljø-klasse. Lette køretøjer skal køre fossilfrit, mens andre maskiner og køretøjer, der endnu ikke kan drives med el, skal køre på en stadig højere andel af bio-brændstoffer.









Målet er at nedbringe havnens CO2-udslip med 30 procent over de kommende tre år.









Det seneste år har iblanding af HVO i brændstoffet betydet en CO2-reduktion fra køretøjerne på 25 procent.









Siden 2010 har indsatsen for at nedbringe emmissionerne betydet, at udslippet af NOx'er fra havnens egne køretøjer er bragt ned med 70 procent pr. ton håndteret gods.









I 2020 vil havnens fortsatte indsats med at spæde den fossile dieselolie op med HVO betyde en halvering af CO2-udslippet fra havnens egne køretøjer.









Ifølge havnens planer skal brugen af fossilt brændsof være udfaset om fem år.













