Den nye havnedirektør i østjysk havn er begyndt på arbejde

Tirsdag 2. juni 2020 kl: 12:21

Thomas Haber Borch er tiltrådt sin stilling som havnedirektør i Aarhus.

Af: Redaktionen Thomas Haber Borch blev i december 2019 valgt blandt over 80 kandidater til stillingen som havnedirektør. Men han har ikke haft mulighed for at tiltræde stillingen før nu. I mellemtiden har verden på mange området - også på transportområdet - markant ændret sig på grund af corona-situationen. Aarhus Havn har dog som samfundsbærende infrastruktur været i fuld drift under hele forløbet.- Det er naturligvis positivt at træde ind i en virksomhed, der ikke har været lukket ned. Men der er ingen tvivl om, at de måneder, der er gået siden, jeg blev ansat, har forandret meget for mange mennesker og mange virksomheder. Derfor er det indledningsvist et anderledes job, jeg tiltræder, end det havde været uden corona-krisen. Men jeg er klar til at tage udfordringen, siger Thomas Haber Borch.Han er oprindelig uddannet svagstrømtekniker. Men et højt energiniveau samt lyst og evne til at uddanne sig videre har ført ham frem til hans andet job som administrerende direktør - denne gang hos Aarhus Havn.Thomas Haber Borch har erfaring med både drift og ledelse og kommer direkte fra et job som administrerende direktør hos DKI Logistics A/S og Vikar DK A/S. I en periode har han været medejer af begge virksomheder. Tidligere har han været henholdvis områdedirektør og regionsdirektør hos PostNord, ligesom han har erfaring fra virksomheder som Berendsen og Michelin.Den nye havnedirektør i Aarhus har suppleret sin uddannelse som svagstrømstekniker med en uddannelse som markedsøkonom i international markedsføring samt HD i Supply Chain Management.- I mit arbejdsliv har jeg lært at begå mig på alle niveauer. Personlig er jeg både hoved og hænder, og min tilgang er, at alle i en organisation er lige vigtige. Vi skal alle sammen huske, at samfundet har behov for arbejdspladser, og derfor skal vi have nogle driftige virksomheder. Jeg glæder mig til at udvikle Aarhus Havn sammen med virksomhedens medarbejdere, og jeg ser den kommende udvidelse med Yderhavnen som et stort potentiale for byens beskæftigelse, vækst og internationalisering, siger Thomas Haber Borch.Thomas Haber Borch bor sammen med sin ægtefælle og deres tre børn i Højbjerg i den sydlige del af Aarhus.