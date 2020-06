Ny krydstogtterminal må vente til bedre tider

Tirsdag 2. juni 2020 kl: 11:52

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Planlægningen af den nye krydstogtterminal begyndte for alvor sidste år med udsigterne til en sund vækst på det københavnske krydstogtmarked. Udbudsprocessen for etableringen af en ny krydstogtterminal, der efter planen skulle stå færdig i 2022, blev sat i gang, men på grund af corona-tidens negative effekter på det globale krydstogtmarked, som gør det svært at forudse, hvornår markedet normaliseres igen, har CMP besluttet at annullere den igangværende udbudsproces, og terminalen udskydes på ubestemt tid.- Det er naturligvis utroligt beklageligt, også over for de involverede parter i udbudsprocessen, at investeringen i en ny krydstogtterminal udskydes, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port.- Indtil for nogle måneder siden så vi ind i et sundt 2020 med et rekordstort antal krydstogtanløb og med knap en million gæster til København. Men med corona-krisens indtog er der sat en pludselig prop i den globale vækst - også i København, hvor prognoserne peger på, at krydstogtsæsonen 2020 aflyses helt, efterfulgt af en vis usikkerhed det næste års tid, siger hun og peger på, at den nye terminal skulle have stadfæstet Københavns position som hub for krydstogtturisme i Nordeuropa.- Men nu må vi vente på, at situationen vender, og vi igen kan fokusere på at udvikle en bæredygtig krydstogtturisme til gavn for hele regionen, siger Barbara Scheel Agersnap.Sidste år genererede krydstogtturismen en omsætning på 735 millioner kroner i Hovedstadsregionen og gav arbejde til omkring 2.400 fuldtidsbeskæftigede - størstedelen i København.Når der igen tegner sig et klart billede af krydstogtindustriens udvikling, vil CMP tage stilling til, hvornår processen for en ny krydstogtterminal skal sættes i gang igen.