Godstransporten via havn i Nordvestvendsyssel er sejlet frem gennem corona-tiden

Fredag 29. maj 2020 kl: 12:24

Af: Redaktionen Hirtshals Havn peger på, at havnen trods de generelle tendenser til opbremsning og nedgang på transportmarkedet, har haft fremgang - med enkelte ruter, der har markeret sig med vækstrater på over 5 procent.Inden for ro/ro-trafikken, som udgør størstedelen af den samlede godstransport over havnen, er der positive meldinger at spore. I løbet af årets første fire måneder har ro/ro trafikken - lastbiler og løstrailere - holdt niveauet fra samme periode i 2019 med en minimal afvigelse på godt 50 enheder. En afvigelse som skal ses i forhold til en samlet trafik i størrelsesordenen 37.000 enheder.På grund af blandt andet Norges, Tysklands og Danmarks grænselukninger har der ikke været nogen bil- eller passagertrafik over Hirtshals Havn siden midten af marts. Det har betydet, at færgerederierne i stedet har kunnet disponere kapaciteten på vogndækkene til lastbiler og løstrailere, hvormed godstrafikken over korridorerne i Hirtshals har konsolideret sig yderligere under coronakrisen.- Selvom havnen har oplevet vækst inden for godstrafikken gennem snart 10 år, kan vi kun tolke de seneste måneders udvikling som et tegn på, at der er stigende godsvolumener, når kapaciteten er til stede på ruterne ud af Hirtshals. Det viser tydeligt, at der er yderligere potentialer at hente. Samtidig må vi se udviklingen som et udtryk for, at transportsektoren ønsker at benytte sig af de direkte korridorer, som vi netop har her i Hirtshals, siger Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen.Jens Kirketerp Jensen mener, at de seneste måneders udnyttelse af den ekstra kapacitet, der pludseligt er opstået, lagt sammen med et årtis vækst, med al tydelighed viser, at transportsektoren ser muligheder i at udnytte transportløsningerne i Hirtshals.En af hovedårsagerne til brugen af færgeruterne over Hirtshals synes ifølge direktøren at være den direkte søtransport mellem det europæiske kontinent og de største norske byer. På den måde kan transportørerne undgå vejtransport i forbindelse med distributionen af varer i Norge.Hirtshals Havn forventer desuden, at der vil ske et klimamæssigt løft af korridorerne over Hirtshals i 2021, da det her vil blive muligt at benytte multimodale transportløsninger, når godsjernbanen åbner for trafik.