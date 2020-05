Transportkoncern i Skive viste fremgang i 2019

Af: Redaktionen Resultatet for 2018 var påvirket negativt af integrationen af Transcargo, og 2019 er påvirket negativt af restruktureringsomkostninger i det svenske selskab.Koncernens egenkapital er vokset fra 285,5 millioner kroner i 2018 til 294,2 millioner kroner i 2019. Som konsekvens af overgangen til regnskabsstandarden IFRS 16, falder soliditetsgraden fra 29,6 procent til 18,4 %procent ultimo 2019.Der har været en stabil og god udvikling i såvel Danmark, Kina, Norge og Finland.I forbindelse med årsregnskabet peger ledelse på, at det igen i 2019 var datterselskaberne i Norge og Finland, der leverede resultater over markedsniveau, mens det svenske selskab også i 2019 skuffede - dog med en opadgående trend i andet halvår. 2019 var også år to efter Freja’s overtagelse af Transcargo. Den danske del af Transcargo er blevet fuldt indarbejdet og fusioneret med det danske Freja, og resultatet i datterselskabet i Danmark lever op til årets forventninger.I 2020 er fokus fortsat rettet mod integrationen og opbygningen af det polske selskab. Trucking-delen er separeret i eget selskab og der investeres i en udvidelse og modernisering af flåden til nye miljøvenlige enheder. Det nye moderne transportcenter på en 75.000 kvadratmeter stor grund i Szczecin vil stå færdigt i begyndelsen af juni i år, og implementeringen af Frejas IT-platform er forløbet i henhold til planen.- Et fornuftigt årsresultat for 2019, men vi er både parate og har ambitionerne til at vise, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. I 2019 har det været konsolidering samt fortsat integration af Transcargo, der har haft vores fokus. I 2020 er det især vores nye positionering på det polske marked, sammen med genopretningen af det svenske selskab, der vil få størst fokus - uden at det dog må gå ud over vores udvikling i Kina, Norge, Finland og Danmark, siger Ulrik Rasmussen, der er Freja-gruppens administrerende direktør.Freja peger i forbindelse med 2019-regnskabet på, at corona-situationen også præger hverdagen hos transportkoncernen.- På enkelte markeder har vi set en relativ stor nedgang i aktiviteterne. Disse bliver dog delvis kompenseret for på andre markeder og segmenter, hvor vi har set en øget aktivitet, lyder det fra Freja-koncernens ledelse.