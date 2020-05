Vi vil ændre vores rejsevaner efter corona-tiden

Af: Redaktionen Undersøgelsen viser, at hver fjerde dansker fremadrettet vil overveje at ændre rejsevaner - også selvom den nuværende situation er overstået.16 procent af de adspurgte svarer, at de ønsker at holde mere ferie i Danmark. Knap 10 procent svarer, at de vil flyve mindre, mens 6 procent vil bruge oplevelsen til at tænke mere på klimabelastningen, når de skal planlægge rejser, og i højere grad tænke på at rejse steder hen, hvor der ikke er så mange mennesker.Det, at den nuværende krise sætter sig i danskernes tanker om fremtidige rejsemønstre, ser direktør i Gouda Rejseforsikring, Dan Kjølhede Laursen, som en afspejling af de store omvæltninger, hele samfundet har oplevet den seneste tid.- Da krisen indtraf, fik den medfølgende usikkerhed rigtig mange danskere til tage deres hverdag op til genovervejelse, og undersøgelsen viser, at det også har betydet tanker om ferier og rejser rundt i verden, siger Dan Kjølhede Laursen, der dog peger på, at det ikke nødvendigvis har dæmpet danskernes lyst til at rejse generelt.- Danskerne har altid været glade for at rejse, og vi kan se, at det mønster ikke lader til at være blevet ændret på grund af krisen. For størstedelens vedkommende er der et håb om at kunne rejse som tidligere, mens de resterende i overvejende grad vil se på andre muligheder for at holde ferie og rejse. Eksempelvis ved at holde mere ferie herhjemme, siger Dan Kjølhede Laursen fra Gouda rejseforsikring.Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup i maj 2020 blandt 1.025 repræsentativt udvalgte danskere for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.Interesserede kan se flere resultater fra undersøgelsen