Brotrafikken er gået tilbage

Onsdag 20. maj 2020 kl: 10:46





På Øresundsbron er trafikken faldet med 15,1 procent. Tallet dækker over et fald i personbilstrafikken på 16 procent, et fald i lastbiltrafikken på 5,6 procent og et fald i bustrafikken på 23,7 procent.





Storebælt Øresund Antal biler pr. dag 2020 2019 Vækst 2020 2019 Vækst Personbiler 23.265 26.988 -14 pct. 12.954 15.420 -16 pct. Lastbiler 4.108 4.009 2,6 pct. 1.522 1.611 -5,6 pct. Busser 76 109 -31,1 pct. 89 117 -23,7 pct. I alt 27.449 31.107 -11,9 pct. 14.565 17.148 -15,1 pct.

Af: Redaktionen På Storebælt er trafikken samlet faldet med 11,9 procent. Tallet dækker over et fald i personbilstrafikken på 14 procent, et fald i bustrafikken på 31,1 procent og en vækst i lastbiltrafikken på 2,6 procent.