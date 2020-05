- Bevar 25-timers reglen

Af: Redaktionen ITD ønsker 25-timers reglen bevaret, men efterlyser stadig politisk handling og reelle løsninger på det problemet med mangel på parkeringspladser til lastbiler langs de danske motor- og landeveje.Manglen på parkeringspladser gør det problematisk for lastbilchauffører at overholde køre- og hviletidsbestemmelser.Siden indførelsen af en 25-timers parkeringsregel og det dertil hørende øgede kontroltryk på rastepladserne er situationen blevet yderligere forværret. ITD har tidligere sammen med organisationerne DI Transport, 3F, DTL, SLD, Danske Speditører og Dansk Erhverv opfordret transportministeren til at rette op på situationen.Med den nye henvendelse fra EU-Kommissionen kommer transportminister Benny Engelbrecht (S) til at se på problemstillingen.- Vi mener, at Danmark skal arbejde for at bevare 25-times reglen, men vi savner i det hele taget politisk handling i forhold til for alvor at løse problemstillingen omkring manglende rastepladser. ITD har i samarbejde med andre organisationer flere gange rettet henvendelse til Transportministeriet med henblik på at gøre opmærksom på de alvorlige problemer med at finde lovlige og egnede parkeringspladser på rastepladserne. Hidtil er intet dog sket, siger ITD’s formand, Christian Sørensen MadsenITD opfordrer transportministeren til hurtigst muligt at få udvidet kapaciteten på danske rastepladser, hvilket blandt andet kan ske nemt og billigt ved at udnytte den eksisterende plads bedre indtil en reel udvidelse af arealerne kan gennemføres.





- Transportministeren må tage problemet med mangel på rastepladser alvorligt. For ITD er der ingen tvivl om, at svaret i det lange løb er flere rastepladser. Her og nu er der dog brug for, at udnyttelsen af parkeringsarealerne hurtigst muligt optimeres, så der opmærkes flere båse. Der er hårdt brug for flere rastepladser, og behovet for udvidelser og forbedringer af rastepladserne bliver kun større, siger Christian Sørensen Madsen.

















