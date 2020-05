Vognmandsorganisation har et løsningsforslag

OM SKÆRPEDE KRAV I MILJØZONER:

Torsdag 14. maj 2020 kl: 11:49

Af: Redaktionen

- DTL vil derfor foreslå, at der i forbindelse med debatten om lovforslaget stilles forslag om analyse af miljøbelastning fra specialkøretøjer og arbejdsbiler, for at få et oplyst grundlag for at vurdere konsekvenserne ved at give dispensationer for disse grupper af køretøjer, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:





- Desuden foreslår vi, at der bliver aftalt klare retningslinjer for dispensationer. Det kunne for eksempel være, at køretøjer, der opfylder Euro 4 og er opbygget som specialkøretøj, eller benyttes som arbejdskøretøj, skal kunne søge om dispensation til at køre ind i miljøzonerne, mod at de betaler en afgift pr dag.









DTL's forslag ligger på linje med tiltag i andre større byer, og på linje med international miljøpolitik, hvor der henvises til øget incitament ved afgifter.









Højt specialiserede og uundværlige

En række specialopbyggede lastbiler med eksempelvis særlige kraner, udrustet til særligt tungt udstyr, slamsugere, betonpumper med mere, er dyre at opbygge, da de ”skræddersyes” til de konkrete opgaver og funktioner. DTL peger på, at da de indeholder megen og helt speciel teknik, udgør selve opbygningen en større samlet miljøbelastning end eksempelvis en sættevognstrækker. De koster tilsvarende også langt mere end en ”almindelig” standard lastbilstrækker, direkte fra fabrikken.









- Bilernes funktioner er ikke alene højt specialiserede, men også uundværlige ved særlige typer af opgaver. Afskrivningen og levetiden på kørertøjerne er længere, og en nyerhvervelse tager ikke alene meget lang tid, men er også langt dyrere end en standard lastbil. Der er derfor gode grunde til at tage visse forbehold i regeringens planer, fremhæver Erik Østergaard.









På grund af corona-situationen er flere lastbilleverandører forsinkede i deres produktion. Desuden har specialkøretøjer normalt meget færre drift-timer pr. år end for eksempel en sættevognstrækker, og deraf naturligt en længere levetid. Det vil give en meget større samlet miljøbelastning, hvis disse køretøjer skal hugges op allerede efter en halv snes år, end efter den levetid, de rent faktisk er konstrueret til - nemlig ca. 20 år.









Økonomisk byrde i en krisetid

DTL mener, at hvis politikerne pålægger disse køretøjers vognmænd at skulle erhverve Euro 6-biler lige om lidt, så påfører man dem en økonomisk byrde i millionklassen. De eksisterende biler mister øjeblikkelig værdi, vognmændene taber penge på at vente på en ny, de skal investere massivt i opbygning af specialudstyret, chaufføren skal undervises i det nye materiel og så videre.









For de biler, hvor en eftermontering af filtre er muligt, bliver der ud over udgiften til filteret og monteringen, også udgift til de dage bilen ikke er på vejene under montagen - dage, hvor chaufføren står uden bil, men stadig skal have løn.









- Er det virkelig nu, hvor vi midt i Covid19-situationen ser et globalt økonomisk tilbageslag af voldsom styrke, og ordrebogen skrumper, eller forventes at gøre det, overalt i samfundet, at Folketingets politikere vil svække erhvervslivet - herunder de dele af erhvervslivet, der ofte er vitale for infrastrukturprojekter, store byggeprojekter med videre, der holder tusindvis af andre beskæftigede, spørger Erik Østergaard.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.