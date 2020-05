Nordisk kapitalfond med fokus på infrastruktur vil investere i Esbjerg

Torsdag 14. maj 2020 kl: 10:54

Forudsætningerne for vindvækst er på plads



Fakta om Esbjerg Havn:

Esbjerg Havn har en stærk position inden for håndtering og udskibning af vindmøller - i Europa og i verden

Fire femtedele af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra Esbjerg Havn - og 2019 var rekordår på Esbjerg Havn med en udskibning af komponenter til havvindmøller, som rundede 1.500 MW

Esbjerg Havn råder over specialbyggede faciliteter og fleksible arealer til transport, forsamling, udskibning og servicering af havvindmøller

Blandt virksomhederne på Esbjerg Havn findes en fuld forsyningskæde for vindindustrien, herunder flere af verdens førende virksomheder inden for håndtering og servicering af vindmøller

Fakta om kapitalfonden Infranode:

Infranode er en langsigtet infrastrukturinvestor i Norden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur

Infranode forvalter over 750 millioner euro for nordiske, institutionelle investorer som de kommunalt ansattes pensionsselskab KPA Pension og et af Sveriges største forsikringssselskaber Folksam

Infranode har erfaring med transportinfrastruktur, senest gennem en investering i Sverige i Gävle Havns nye containerterminal

På energiområdet har Infranode investeret i fjernvarmeselskaber og elforsyningsvirksomheder i Norden

Infranodes første investering i Danmark er Nordens største solcellepark, som er under etablering nær Billund

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Investeringen på op til én milliard kroner skal bruges til etablering af havnefaciliteter til brug for oplagring, forsamling og fremstilling af komponenter til offshore-vindindustrien. Investeringerne vil løbende blive sat i gang i takt med, at producenter af vindmøllekomponenter og servicevirksomheder udbygger deres aktiviteter i den voksende vindmølleindustri.De kommende investeringer i Esbjerg Havn udgør Infranodes andet, store infrastrukturprojekt i Danmark. I december investerede Infranode i Nordens største solcellepark, der nu etableres i Vandel tæt ved Billund.- Vi har fundet en stærk, langsigtet partner med stor indsigt i både energiområdet, havneinfrastruktur og bæredygtighed. Og Esbjerg, Esbjerg Havn og Danmark bliver med dette partnerskab nu endnu bedre rustet til at gribe mulighederne for at skabe grøn vækst og nye arbejdspladser i forbindelse med den massive udbygning af havvind i Nordsøen frem mod 2030, siger Flemming N. Enevoldsen, der er bestyrelsesformand for Esbjerg Havn.Investeringerne ventes samlet set at kunne skabe op til 2.000 nye job. I forvejen er beskæftigelseseffekten af Esbjerg Havn i og uden for Esbjerg på 17.000 arbejdspladser.Esbjerg Havn er et af verdens knudepunkter for havvind, og vækstpotentialet vurderes som stort i de kommende år. Der er udsigt til, at der skal installeres op mod 100 GW i Nordsøen inden 2030, hvilket er en fem-dobling i forhold til i dag.Det vil kræve møller af endnu større dimensioner end i dag. Samtidig kan nye faciliteter på Esbjerg Havn bidrage til en bæredygtig udvikling ved at nedbringe transportomkostningerne mellem produktion og installationssted.Senior Advisor Niels Vallø fra Infranode peger på, at Esbjerg har en særlig position i et hastigt voksende vindmarked og i Nordsøen, som er en af nøglerne til Europas klimaomstilling.- Derfor er vi glade for muligheden for at være med til at bygge videre på den position og skabe forudsætninger for fremtidig grøn vækst i området. Vi vil gerne være med til at løfte industrien til nye højder, siger Niels Vallø.For Infranode, der investerer langsigtet i infrastruktur i Norden med et stærkt bæredygtigt fokus, er Esbjerg Havn et oplagt strategisk valg.- Denne investering er et led i vores strategi om at være en langsigtet partner for den offentlige sektor i den grønne omstilling, vi ser over hele Danmark og i Norden. Og vi ser frem til at investere i flere danske infrastrukturprojekter, siger Joel Löfroth, der er ansvarlig for Infranode’s aktiviteter i Danmark.Esbjerg Havn lægger vægt på, at aftalen med Infranode giver adgang til finansiering af faciliteter - særligt i en corona-udfordret verden - så manglende kapital ikke bliver et benspænd for den grønne vækst i Europa.- Vi har et virkeligt stærkt udgangspunkt i Esbjerg og i hele Danmark i forhold til grøn energi. De fysiske rammer på Esbjerg Havn er til stede, og med denne aftale sikrer vi også de nødvendige, økonomiske rammer for at kunne forløse det store potentiale og etablere den nødvendige produktionskapacitet, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.