Coronakrisen truer vognmændenes miljø- og klimainvesteringer

VOGNMANDSORGANISATION:

Onsdag 13. maj 2020 kl: 12:55

antallet af ledige køretøjer

omfanget af hjemsendelse mv. af chauffører

om brug af kompensationsordningerne fra staten

henstand på lån/leasingaftale og pause på forsikringer

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vurderingen fra DTL kommer på baggrund af en spørgeundersøgelse, som organisationen har gennemført i løbet af den første uge af maj.DTL spurgte sine medlemmer om den aktuelle status for deres aktivitet -blandt andet om:I undersøgelsen spørger DTL også om medlemmernes forventninger til andet halvår 2020 sammenholdt med andet halvår 2019. Her lyder svaret, at 36 procent venter et fald - heraf forventer en fjerdedel et kraftigt fald i omsætningen - mens 19 procent venter en fremgang, og 45 procent venter uændret omsætning.I forhold til investeringer vurderer 32 procent af virksomhederne et fald - godt halvdelen forventer et kraftigt fald - mens 10 procent venter en stigning. 58 procent venter et uændret investeringsniveau.De fleste vognmandsvirksomheder har lige nu ifølge undersøgelsen oplevet uændret aktivitet (53 procent), mens 19 procent melder om mere travlhed, og 28 procent melder om nedgang i aktiviteten. Der er tale om en lille stigning i andelen med øget travlhed og et lille fald i de, der har oplevet tilbagegang, siden DTL stillede samme spørgsmål i for en måned siden i starten af april.Omregnet til branchen som helhed skønnes det, at rundt regnet 8 procent af lastbilerne står stille. Det er 2 procentpoint flere end for en måned siden.57 procent af virksomhederne, der oplever nedgang, holder fortsat fast på deres chauffører, mens de, der har måtte sige farvel til en eller medarbejdere, fordeler sig ligeligt på hjemsendelse med løn (17 procent), opsagt (16 procent) og afholder ferie (14 procent). Dertil anvender en mindre del arbejdsdeling (4 procent).23 procent af vognmændene påtænker at søge lønkompensation, mens 41 procent har planer om at søge kompensation for selvstændige.Men billedet er meget blandet og afhænger af virksomhedernes konkrete forhold, herunder hvilke typer af gods, de transporterer.- Jeg hæfter mig ved, at vognmandserhvervet generelt holder dampen oppe. Det ser vi også ude på landeveje og i tællingerne fra Vejdirektoratet og på Storebælt. Og jeg konstaterer, at den nedgang i aktiviteten vi fik rapporteret i starten af april faktisk har rettet sig lidt. Der er dog meget stor spredning på kryds og tværs af branchen og nogle er allerede hårdt ramt af nedgangen. Økonomisk krise og skærpede miljø- og klimakrav kan dog hurtigt vælte læsset, siger Erik Østergaard.På baggrund af undersøgelsen kommer DTL's administrerende direktør Erik Østergaard med en appel til politikerne.- Vi må desværre imødese en nedgang i den økonomiske aktivitet i Danmark og internationalt, og det vil også ramme vognmandserhvervet. Endnu holdes hjulene i gang og skindet på næsen, men i andet halvår ser det bekymrende ud - og særligt er jeg bekymret for nedgangen i investeringsniveauet, siger han og peger på, at vognmandserhvervet står over for kæmpe-udfordringer med at blive klar til de skærpede miljøzoner.- 1. juli i år (mindst Euro 5) og formentlig med næste skærpelse allerede fra 1. januar 2022 (kun Euro 6), afhængig af udfaldet af den igangværende lovbehandling i Folketinget, siger han.Erik Østergaard fremhæver også, at de kommende år også vil kræve investeringer i mere klimavenlige lastbiler.- En ting er at have mange fine og store miljø- og klimaambitioner. En anden ting bliver at få realiseret de nødvendige investeringer. Jeg håber og tror, at det er noget Folketinget allerede vil indse og reagere på nu, dvs. inden de måtte stemme den foreslåede 6 måneders stramning af miljøzonerne igennem i næste måned, og det også bliver en del af dialogen med regeringen om klimaindsatsen i transportsektoren frem mod 2030, siger Erik Østergaard.