Letbane kører mere pålideligt gennem corona-tiden

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 14:42

På Grenaabanen er pålideligheden steget fra 97,3 procent til 98,0 procent, og rettidigheden er stabilt placeret på 95,9 procent

På Odderbanen er pålideligheden steget fra 97,7 procent til 99,5 procent. Også rettidigheden er steget fra 97,6 procent til 98,1 procent

Tallene for indre strækning er steget til 99,4 procent på pålidelighed og 99,6 procent på rettidighed

Af: Redaktionen Aarhus Letbane’s driftsopgørelse for april viser fortsat stabil drift og målopfyldelse på alle dels- trækninger.Pålideligheden (andelen af afgange gennemført til tiden) endte samlet set på 99,1 procent og rettidigheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) på 98,2 procent.På grund af corona-situationen blev det besluttet at køre efter søndagskøreplan fra mandag 16. marts til og med mandag 13. april. Siden 14. april har Letbanen kørt efter den normale køreplan.Opdelt på strækninger ser statistikken for april 2020 således ud:Hos Aarhus Letbane peger man på, at pålideligheden i dagligdagen vægtes højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.