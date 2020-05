Vognmandsorganisation har lanceret en ny web-side

Mandag 11. maj 2020 kl: 13:13

Af: Jesper Christensen Web-siden har fået nyt design og opdateret indhold, som skal gøre informationerne fra organisationen mere overskuelige.







I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside præsenterer DTL også en video, hvor man kan se og høre mere om, hvordan DTL til dagligt varetager danske vognmænds interesser, og hvordan organisationen passer på sine medlemmer.





DTL - Danske Vognmænd er en af flere organisationer, der organiserer vognmænd. Aktuelt ved at fremhæve sig selv som brancheorganisation for det danske transporterhverv.





En anden organisation på transportområdet er ITD, som fremhæver sig selv som brancheorganisation for den danske vejgodstransport.





