International messe i Hannover er aflyst

Onsdag 6. maj 2020 kl: 13:58

Af: Jesper Christensen Arrangørerne af IAA-messen - den tyske organisation VDA (Verband der Automobilindustrie) - begrunder aflysningen med, at mange lande har lagt restriktioner på ind og udrejse, som vil vare mange måneder endnu. Der til kommer, at store arrangementer vil være forbudt i mange europæiske lande med ukendt slutdato. Dermed er det centrale i messer som IAA - de personlige møde ansigt til ansigt - ikke muligt at gennemføre.









VDA oplyser, at næste gang, der bliver arrangeret IAA i Hannover, vil være i september 2022.









