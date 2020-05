Shipping-virksomhed sætter gang i direkte fragtfly mellem Danmark og Kina

Tirsdag 5. maj 2020 kl: 11:51

Af: Redaktionen - Det er en svær situation for mange af vores kunder, da det er meget vanskeligt at få transporteret deres gods enten til eller fra Kina. Det drejer sig både om import af vitale sundhedsforsyninger og import af varer for vores normale erhvervskunder. Men også på eksportsiden er der et stigende behov. Det er derfor, vi har besluttet at investere i denne midlertidige fragtruteflyvning, siger Palle Kamstrup, der er Global Director Sea & Air hos Blue Water.SAS Cargo er valgt som partner på baggrund af de to virksomheders langvarige samarbejde, der bygger på gensidig høj kvalitet, respekt og forståelse. Samtidig ønsker Blue Water at støtte den danske luftfartsindustri fremfor den udenlandske. Ruten går mellem København og Shanghai, da der begge steder er de nødvendige faciliteter, samt at lufthavnene er centrale i SAS’ rutenet.- Vi er stolte og glade for at indgå dette tætte samarbejde med vor mangeårige og loyale samarbejdspartner Blue Water Shipping og dermed være med til at bidrage til at holde en luftfragtkorridor åben mellem Danmark og Kina, siger Leif Rasmussen, der er President & CEO SAS Cargo Group A/S.- Siden starten af COVID-19 har luftfragt været en vital partner i at sikre transporten af vigtig medicinsk udstyr og medicin og holde de livsnødvendige transportkorridorer åbne for de mest kritiske tids- og temperatursensitive produkter. I disse kritiske tider prioriterer SAS Cargo at holde så mange som muligt af disse vigtige luftkorridorer åbne og dermed bidrage til at sikre en stabil, sikker og hurtig lufttransport, siger Leif Rasmussen.

Luftbroen markedsføres af Blue Water i fællesskab med firmaets mangeårige agent i Kina, Cargo Services Group, som er en international logistik- og speditionskoncern hjemmehørende i Kina.





- Vi glæder os over samarbejdet med Blue Water Shipping omkring etableringen af denne luftbro mellem Kina og Europa. Formålet er at imødekomme kundernes behov for transport af gods mellem vores to kontinenter – specielt de presserende forsyninger af værnemidler til landene i Europa, som er ramt af COVID-19, siger John Lau, der er Cargo Services Groups grundlægger og administrerende direktør.





Det har været en udfordrende opgave at få etableret flyvningerne, da arbejdet med at få tilladelserne i hus er ganske krævende under de nuværende omstændigheder.





- Takket være en stærk indsats af vores egne folk samt SAS Cargo og Cargo Services Group er det lykkes at komme i mål med tilladelser og hele vores setup. Nu ser vi frem til at kunne servicere vores kunder, og andre der har behov for hurtig og sikker flytransport, siger Palle Kamstrup, der forventer god efterspørgsel på kapaciteten.





Palle Kamstrup tilføjer, at Blue Water udover luftfragt stadig tilbyder transportløsninger med kurer, søfragt og jernbane.





Østgående – til Kina:

Afgang fra København hver tirsdag og lørdag med direkte forbindelse og ankomst Shanghai næste dag. Omfattende road feeder-service sørger for afhentning i Europa. Road feeder-service til distribution i Kina er under planlægning.







Vestgående – fra Kina

Afgang fra Shanghai hver onsdag og søndag med direkte forbindelse og ankomst København samme dag. Omfattende road feeder-service sørger for afhentning i Kina og distribution i hele Europa.





