Politiet holder øje med uopmærksomme trafikanter - endnu en gang

Mandag 4. maj 2020 kl: 12:49

Af: Redaktionen - Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Rigspolitiets Nationale Færdselscenter observerede i april og maj 2019 i alt 20.205 trafikanter på vejene i landets 12 politikredse.









Politiet konstaterede, at:

7,8 procent af personbilsfører og varebilsførere foretog sig distraherende handlinger under kørslen såsom at tale i håndholdt eller håndfri mobil, indstille GPS, spise eller drikke.

18,7 procent af førerne af tunge køretøjer (lastbiler og busser) foretog sig distraherende handlinger under kørslen såsom tale i håndholdt mobil, indstille GPS, spise eller drikke









