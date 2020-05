Olieselskab har fået to nye medarbejdere

Mandag 4. maj 2020 kl: 12:11

Af: Redaktionen - Jeg har glædet mig enormt meget til at starte i YX Erhverv. Jeg kendte allerede YX Erhverv godt i forvejen fra min tid i branchen, og jeg har altid syntes, at de skilte sig ud på en positiv måde. Derfor tøvede jeg ikke et sekund, da muligheden bød sig, siger Steffen Jack Mølgaard og fortsætter:

Steffen Jack Mølgaard.







- Det, der driver mig, er at tale med kunderne og forstå deres behov. Jeg motiveres af at hjælpe vognmænd og dansk erhvervsliv til at have en så effektiv hverdag som overhovedet muligt. Jeg ser derfor frem til at komme i gang med at have kontakt med nuværende og potentielle kunder og få opbygget nogle stærke relationer.





Steffen Jack Mølgaard kommer fra en stilling som Senior Regional Sales Manager hos Circle K og har over 10 års brancheerfaring.





47-årige Søren Lund Nielsen får ansvaret for International Relations i Europa og skal derfor være med til sikre de gode relationer med kunder og partnere i Europa.







Søren Lund Nielsen.



















- Transportmarkedet bevæger sig på tværs af grænser, og vi kommer tættere og tættere på hinanden i Europa. Min opgave er således at sikre de gode relationer med kunder og partnere i Europa, men selvfølgelig også i Danmark. Det er en opgave, som jeg stadig efter 20 år i oliebranchen ser meget frem til at skulle hjælpe til med at løse, siger Søren Lund Nielsen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.