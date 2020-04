Vognmanden købte ny bil - til sig selv

Torsdag 30. april 2020 kl: 09:44

Af: Redaktionen - Vi driver en meget traditionel vognmandsforretning med lokal entreprenørkørsel, udlejning af container og køreplader, transport af byggematerialer med mere, fortæller vognmand Jacob Larsen.Firmaets lastbilflåde består af tre kran-/hejseladsbiler og to trækkere med tanktrailere, hvor sidstnævnte kører med valle til grisefoder.Den nye Scania R 500 er udrustet med en Palfinger PK34.002-kran med fem hydrauliske udskud og udtag til grab/rotator, som Stiholt i Aalborg har monteret samt et 24-tons HMF TF324 wirehejs med trevejs-tip, som Højbjerg Maskinfabrik i Nørre Sundby har monteret. Bilen har desuden fået monteret et VGB kærretræk til kørsel med tre-akslet kærre, så vogntogsvægten kan komme op på 56 ton.Drivlinen i den nye kranbil med fuld luftaffjedring er består af en 13-liters seks-cylindret rækkemotor på 500 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm, en 14-trins gearkasse med Opticruise samt enkeltreduceret tandembagtøj med langs- og tværgående differentialespærrer.Jacob Larsen satte kryds ud for en række komfortudstyr på slutsedlen. Derfor kan han fremover blandt andet glæde sig over en komplet læderkabine, hvileudrustning, køleskab, premium infotainment-system, LED-lyspakke for og bag med integrererede tåge- og fjernlygter, el-opvarmet og tonet forrude samt termo-sideruder.