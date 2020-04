El-færge sejler stabilt og har nået et vigtigt mål

Fredag 24. april 2020 kl: 12:01

Fakta om E-ferry projektet:

E-ferry projektet er et EU-støttet udviklingsprojekt, der har til formål at designe, bygge og demonstrere en 100 procent elektrisk drevet passager- og bilfærge med en markant forøget rækkevidde i forhold til tidligere el-færger

Projekt er i sin endelige fase, hvor den elektriske færge er i normal drift og demonstrerer, at det er muligt at sejle mellem fem-syv daglige dobbeltture mellem Søby og Fynshav.

Ærøfærgerne kan i dag sejle syv ture, men det vil kræve et indlagt vagtskifte, som i øjeblikket ikke er relevant for Ærøfærgerne, for at opfylde transportbehovet

Af: Redaktionen (Foto: Ærø EnergyLab)Målet for det EU Horizon 2020-støttede E-ferry projekt har været at sejle mindst fem retur-ture inden for et enkelt vagtskifte. Siden 1. marts har Ellen sejlet fem retur-ture dagligt mellem Ærø og Als og dermed vist, at færgen ved hjælp af sin hurtige lader kan erstatte tidligere tiders forurenende dieselfærger - også på travle ruter med høj frekvens.Ellen sejler syv gange længere end nogen anden el-færge. Undersøgelser fra Siemens og Syddansk Vækstforum har beregnet, at over 80 procent af de nordiske og europæiske færgeruter kan dækkes med en el-færge med en rækkevidde på 22 sømil - cirka 40 kilometer. Ellen har med sin høje frekvens demonstreret, at el-drift også i praksis er en god og revolutionerende løsning på den kystnære færge- og skibstrafiks udledninger af drivhusgasser og skadelige partikler.Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), udtaler i forbindelse med den forøgede frekvens, at han er “…stolt over, at Ærø har været med til at vise en helt ny retning for færgedrift og kystnær skibstrafik”.- Ærø Kommune har en visionsplan, som skal lede til 100 procent bæredygtighed, og Ellen er den logiske konsekvens af den plan. Også derfor er jeg yderst tilfreds med, at vi satsede på eldrift og på den velsejlende og hurtige Ellen, siger han.El-færgen Ellen sejler også hurtigt og driftsøkonomisk. Passagerne sparer eksempelvis omkring 10 minutter på turen med el-færgen i forhold til overfarten med den tidligere dieselfærge. Ærøfærgerne kan samtidig spare mandskab, fordi den elektriske teknologi er mindre vedligeholdelseskrævende end den traditionelle dieseldrift. Det har også vist sig, at det er langt billigere at lade batterierne med strøm, end at fylde tanken med dieselolie. Der er derfor en række faktorer, der samlet set peger på en ny retning for skibstrafikken i praksis.Passagererne har i kundeundersøgelser rost den behagelige, miljørigtige og hurtige overfart, men nogle har efterspurgt flere afgange.- Vi har hele tiden planlagt med at sejle fem dobbeltture inden for 14 timer, da det betyder, at vi ikke har et besætningsskift i løbet af dagen, og vi er godt tilfredse med at have opfyldt endnu et af målene, der er til glæde for vore kunder. Vores besætning er godt tilfreds med hende, og de problemer vi havde i opstartsperioden bliver mindre og mindre. Især de forbedringer vi har fået lavet med manøvreringen er blevet godt modtaget. Så ja, hun er i god form, siger Ærø Kommunes trafikdirektør, Keld M. Møller.Ellen har sejlet helt stabilt siden dokningen i efteråret, hvor de sidste justeringer blev udført og batteripakken blev optimeret. Ellen er blevet en succes og har modtaget en række påskønnelser og rosende ord fra fagblade og branchefolk. Senest onsdag 18. marts, hvor det blev annonceret, at Ellen er finalist ved Danish Design Award 2020 i kategorien 'Game Changer'. Juryen skriver, at Ellen viser en helt ny vej for den maritime branche, og at der er tale om en idriftsat løsning der allerede har bevist sit værd.