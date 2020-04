Vognmænd bør tilpasse forsikringerne til corona-tiden

FORSIKRINGSSELSKAB:

Torsdag 23. april 2020 kl: 14:37

Ændringer i omsætningen



Afskedigelser/nyansættelser



Hvis lastbiler og varebiler står stille

Hvis man har nye aktiviteter

Kompensation for forsikringsudgifter

Af: Redaktionen - Det gælder om at være korrekt dækket, men også om ikke at betale for mere end det nødvendige. Forholdene i markedet ændrer sig meget hurtigere end normalt, men forsikringerne kan også tilpasses fra dag til dag. Vi oplever, at nogle kan spare penge og andre skal have justeret op for at overholde lovgivningen,, siger Anette Willadsen, der er leder af Erhvervscentret hos If Skadeforsikring.Det er særligt følgende forhold, transportvirksomhederne skal være opmærksomme på:Ansvarsforsikring og Fragtførerforsikring bliver prissat med en procentsats af årlig omsætning. Husk at orientere forsikringsselskabet om væsentlige ændringer i omsætningen. Hvis omsætningen falder, falder prisen på forsikringen også.Det kan være nødvendigt at afskedige medarbejdere eller ansætte flere i en periode. Her er det vigtigt at justere den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, så man kun betaler for det reelle antal medarbejdere.Står bilerne stille, er der ingen grund til at betale fuld forsikring. Den kan midlertidigt ændres til en Stilstandsforsikring, så bilerne er forsikret mod eksempelvis brand og hærværk. Når de skal i drift igen, kan forsikringen ændres tilbage.Nogle vognmænd tager nye kundegrupper og opgaver ind i denne tid, og måske transporterer man andre varegrupper. En branchekode kan have betydning for ansvarsforsikringens pris. Nævn det for forsikringsselskabet, så man ikke betaler for meget for sin ansvarsforsikring.If oplyser, at flere spørger hvorvidt Driftstabsforsikring dækker i forhold til corona-situationen.- En driftstabsforsikring dækker tabt indtjening på grund af skade på maskiner, inventar, varer eller bygninger. Hvis for eksempel de ansatte skal i hjemmekarantæne, så er det ikke en årsag, der gør, at driftstabsforsikring dækker, siger Anette Willadsen.Det er muligt at søge kompensation for faste udgifter via de statslige hjælpepakker - herunder forsikringsudgifter. Det gælder, hvis virksomheden har mistet minimum 40 procent af omsætningen, som følge af corona-situationen -foreløbigt for perioden 9. marts til 8. juli.