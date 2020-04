Ingeniørvirksomhed og teleselskab vil tage og føle på affaldsindsamling

Onsdag 22. april 2020 kl: 13:14

Af: Redaktionen Affaldshåndtering kan optimeres, hvis eksempelvis nedgravede containere bliver udrustet med en sensor, der registrerer og giver besked, når det er tømningstid.De to virksomheder har med samarbejdet en ambition om at kunne revolutionere affaldshåndteringen gennem brug af intelligent mobilteknologi, sensorer og ruteplanlægningssoftware.Sweco har udviklet en særlig sensor, der placeres i affaldscontainere og løbende indsamler information om, hvor meget plads der er tilbage i containerne. På den måde er det muligt at planlægge præcis hvornår, det bedst kan betale sig at tømme den enkelte container. Det betyder mindre kørsel og højere serviceniveau for de virksomheder og kommuner, der tager løsningen i brug.Sweco estimerer, at antallet af tømninger kan reduceres med op til 50 procent, hvilket resulterer i færre kørsler og dermed mindre udledning af CO2 og NOx-partikler, færre støjgener og markant reducerede omkostninger. Det vil i sidste ende give store besparelser på såvel den økonomiske som den miljø- og klimamæssige bundlinje.

Datatransmissionen fra containerne foregår via Telia’s landsdækkende NarrowBand-IoT netværk, der er optimeret til at transportere denne type data, hvor bred dækning, lang batterilevetid og lave omkostninger er afgørende. Prterne betegner NarrowBand-IoT teknologien som meget sikker og stabil, hvilket er af stor betydning i takt med, at milliarder af enheder tilsluttes internettet i disse år.







- Det nye produkt rummer et enormt potentiale og er et kerneeksempel på, hvad mobilteknologi kan gøre i forhold til at løfte såvel samfundsopgaver som kommercielle projekter endnu mere effektivt og ressourcebesparende. Den intelligente mobilteknologi kan gøre vores byer og virksomheder endnu smartere samt bidrage til den grønne omstilling med omfattende klimaløsninger, siger Mortimer Liebman, direktør for Telias erhvervsforretning i Danmark.







Med over seks miillioner skraldespande og containere i Danmark er potentialet for effektiviseringer stort - og gevinsterne meget konkrete på både kort og lang sigt.





Anders Krøjmand Humle, der er produktchef i Sweco GIS & IT, peger på, at når virksomheder og kommuner kan overvåge deres containere og planlægge kørsel og tømninger, kan der spares mange kilometers transport med tunge skraldebiler.





- Det giver en meget markant besparelse nu og her - og er en værdifuld, langsigtet investering i miljø- og klimaindsatsen. siger han.





Sweco har beskæftiget sig med sensorer og intelligent affaldshåndtering gennem en årrække. Sweco’s egenudviklede software til håndtering og planlægning af affaldsindsamling benyttes i dag i omkring halvdelen af de danske kommuner.





Telia var det første mobilselskab i Danmark, der lancerede et landsdækkende NarrowBand-IoT netværk. Teknologien kan nå sensorer, hvor 3G og 4G giver op - eksempelvis dybt inde i bygninger eller under jorden. Det er afgørende i forhold til blandt andet sensorerne i nedgravede affaldscontainere og i områder udenfor byerne.







Swecos og Telias fælles sensorløsning bliver i disse dage testet i flere danske virksomheder, og de indledende resultater betegnes som lovende i forhold til såvel de økonomiske som miljømæssige gevinster.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.