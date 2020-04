Stevedore-kompagni kører frem med turbu-compound

Tirsdag 21. april 2020 kl: 12:06

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH er leveret med en seks-cylindret turbo-compound motor med en maksimal effekt på 500 hk, I-Park Cooler, Volvo Dynamisk Styring, VEB+ motorbremse, New York førerhus, ACC, Work Remote m.m.Chassiset er opbygget med et Joab-kroghejs hos HMF i Galten.Bilen er solgt og leveret af Hans Pedersen fra Volvo Truck Center Randers, der også har stået for klargøring.