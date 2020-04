Lukket bilproduktion og indstillede krydstogter har udløst fyringerne

OM FYRINGER I ØRESUNDSHAVNE:

Fredag 17. april 2020 kl: 11:51

Et Asien, som endnu ikke er tilbage på fuld kapacitet

Et Europa, der er lukket

Et USA, der er hårdt ramt af Corona-krisen

Af: Redaktionen Tre konsekvenser, der er mærkbare for handel og turisme, og dermed også for CMP’s havne på begge sider af Øresund. Rederiers og kunders prognoser ændres fra uge til uge - nogle gange fra dag til dag. Med blandt andet lukkede bilfabrikker og et styrtdykket salg af nyproducerede biler har corona-situationen været meget mærkbar i Skandinaviens største bilhavn i Malmö. Desuden påvirkes CMP’s havne også af en for øjeblikket helt lukket krydstogtsvirksomhed og markant nedgang i de fleste øvrige forretningsområder - både i Danmark og i Sverige.- Jeg beklager virkelig, at vi ikke ser nogen anden udvej end at give varsel om opsigelse. Det er en tung besked at give til medarbejderne. Vi har i et stykke tid arbejdet på at finde andre løsninger, herunder en omfattende spareplan, som blev indledt i marts, og de statslige hjælpepakker benyttes i både Danmark og Sverige, men det er desværre ikke tilstrækkeligt. Faldet i antal anløb og håndterede volumener og dermed indtægtstab er for store, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør hos Copenhagen Malmö Port AB.





På den danske side er der på nuværende tidspunkt ikke varslet opsigelser. Men udviklingen af krisen og en række igangsatte initiativers effekter bliver afgørende for, om der også skal varsles opsigelser på dansk side senere på året.





- For at CMP skal kunne forblive en sund virksomhed også i fremtiden er tilpasninger til den nye virkelighed nødvendig, selvom det gør frygteligt ondt. Målsætningen er naturligvis at minimere antallet af opsigelser, og samtidig få CMP ud af krisen på bedst mulig vis, så vi står rustet til at møde markedet og efterspørgslen efter Corona-krisen, siger Barbara Scheel Agersnap og fortsætter:





- CMP er en del af den kritiske infrastruktur, der sikrer, at godstransporterne i vores region fungerer. Det er vores intention og håb, at CMP også i fremtiden vil være den fantastiske havn, som vi er i dag. Det er netop hensynet til CMP, både i den akutte krise men også på den lidt længere bane, der er årsagen til den triste besked.









