Busser og tog på Sjælland kører efter almindelig køreplan igen efter Påske

Onsdag 8. april 2020 kl: 13:04

Af: Redaktionen Movia fastholder ligesom de øvrige danske trafikselskaber det forhøjede daglige rengøringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at forebygge smittespredning i busser og lokaltog.Først og fremmest vil busser og lokaltog kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet. Så hvor der normalt i en almindelig bus kan være ca. 80 personer, 120 i de store ledbusser og lokaltogenes vogne, vil busser og lokaltog fra tirsdag 14. april altså fortsat maksimalt køre med halvdelen. Det skal sikre god plads mellem kunderne.Derudover vil kunderne fortsat blive opfordret til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, vise hensyn og ikke rejse i myldretiden, hvis det er muligt. Det vil fortsat ikke være muligt at bruge fordøren, eller sidde på forreste sæderække bag chaufføren i bussen. Hygiejnelinjen efter første sæderække i bussen fastholdes også, ligesom den midlertidige ophævelse af kontantsalget fortsætter.På en lang række store busstoppesteder og stationer vil Movia fra 14. april være til stede med personale for at besvare spørgsmål, hjælpe med at få fordelt kunderne i busser og lokaltog og ikke mindst holde øje med, hvor der kan være behov for at indsætte ekstra kapacitet. Kunderne opfordres til at lytte til chaufføren og følge personalets anvisninger, som de plejer.

Efterhånden som skolerne starter igen efter påske, vil Movia gå i dialog med kommunerne om skolebuskørsel.













Fakta om tiltagene for at forebygge corona-smitte:

Den indvendige rengøring i busser og lokaltog er skaleret markant op og følger Serum Instituttets vejledninger i forbindelse med coronasmitte

Busser og lokaltog kører efter sædvanlige køreplaner fra tirsdag 14. april, men tager maksimalt halvdelen af det antal passagerer med, som der normalt er plads til

Almindelige busser medtager normalt maksimalt ca. 70-80 passagerer afhængigt af bustype. For ledbusser, som for eksempel busserne på linje 2A og 5C i Hovedstadsområådet, medtages under normale forhold omkring 120 passagerer. I lokaltog er maksimal kapacitet normalt ligeledes 120 passagerer pr. togvogn

Passagerer må benytte både sæder og ståpladser - det vigtigste er, at man holder afstand og viser hensyn, og undgår den første sæderække af hensyn til chaufføren. Fordøren i bussen kan ikke benyttes

Man skal, helt som sædvanligt, huske billet til den kollektive transport. Der kan fortsat ikke købes billet i bussen med kontanter, så brug rejsekort, app eller sms-billet

Man skal gøre plads, helt som sædvanligt, for ældre og dårligt gående, som har brug for siddepladserne

Alle kunder opfordres til at holde afstand og vise hensyn og så vidt muligt rejse uden for myldretid

Banedanmark udfører lige nu sporarbejder mellem Holbæk og Roskilde, som forhindrer togene i at komme til værkstedet i Holbæk. Sporarbejdet er planlagt at slutte 19. april. Der forventes derfor tidligst fuld drift på Tølløsebanen fra mandag 20. april

For at passe på kunder og chauffører i flextrafikken må forsædet fortsat ikke bruges i bilerne. I videst muligt omfang kører vi kun med én passager på bagsædet. Hvis man har behov for at medtage en ledsager, er det stadig muligt. Der kan midlertidigt ikke betales med kontanter i flextrafikken, så man skal bestille og betale sin tur digitalt på movia.flextrafik.dk





- Selvom vi nu vil køre med vores almindelige køreplan igen, skal vi stadig passe på hinanden og vise hensyn for at forebygge coronasmitte. Vi fastholder vores ekstraordinært høje rengøringsniveau og vores mange øvrige tiltag, så vi stadig kan holde god afstand - både til hinanden og til chaufføren. Vi opfordrer også fortsat til, at man rejser uden for myldretid hvis muligt. Når vi kun fylder busser og lokaltog halvt op, betyder det, at der vil være kunder, som kan opleve, at de ikke kan komme med. Det er vi rigtig kede af men håber, at kunderne har forståelse for, at der tale om et midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation for at passe godt på os alle, siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia og fortsætter:- Og så følger vi i Movia naturligvis tæt med i, om tiltagene stadig virker, så der ikke opstår trængsel, og kunderne fordeler sig jævnt i trafikken hen over døgnet. Kunderne er også meget velkomne til at tage fat i os, hvis de observerer problemer.

