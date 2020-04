Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

TRANSPORTMINISTEREN OPFORDRER:

Onsdag 8. april 2020 kl: 12:51

Ændrede arbejdstider, der medfører at myldretiden for de ansatte undgås

Øget brug af forskudt hjemmearbejde

Opfordring til øget brug af cykel til arbejde for eksempel gennem cykelklubber på arbejdspladsen med videre

Opfordring til øget brug af privatbilspendling

Facilitering af samkørsel med, dog under iagttagelse af at der højst bør køre tre personer sammen, og at det er de samme, der kører sammen fra gang til gang

Af: Redaktionen Den gradvise genåbning af samfundet efter påske vil udløse stigende passagertal i busser og tog - og dermed øge risikoem for at sprede corona-virus. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, vil den kollektive trafik fra tirsdag 14. april blive markant opskaleret i form af flere afgange og mere kapacitet.Efterhånden som flere og flere passagerer vender tilbage, er det afgørende, at også passagerernes rejsetidspunkter og -omfang tilrettelægges med henblik på at sikre tilstrækkelig afstand mellem passagererne. Det betyder, at efterspørgsel i særligt myldretiderne skal holdes betydeligt under efterspørgselsniveauet i den kollektive trafik i en normalsituation, hvor det accepteres, at passagererne står eller sidder tæt.- Det er vigtigt, at vi fortsat undgår trængsel i den kollektive trafik, så de, der er afhængige af den - for eksempel pendlere og skoleelever - kan være trygge ved at bruge den, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Vi har egentlig rigeligt med kapacitet i det danske kollektive trafiksystem, hvis vi ser over hele dagen. Trafikken er dog meget ulige fordelt og klumper sig sammen i myldretiderne. Vi har derfor et fælles ansvar for at gøre, hvad vi kan for at sprede myldretiden ud.Brugere, skoler og arbejdspladser skal bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning, lyder opfordringen fra transportministeren.Han peger på, at der vil være behov for, at private arbejdspladser indtænker deres potentielle belastning på den kollektive transport i tilrettelæggelsen af arbejdet på arbejdspladsen.Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne anvender kollektiv transport opfordres til at udarbejde en plan med tiltag, der har til formål at reducere belastningen af den kollektive transport i særligt myldretiden.Det kan for eksempel dreje sig om:Interesserede kan læse opfordringen til virksomhederne