Den normale køreplan bliver taget op efter påske

REGION MIDTJYLLAND:

Onsdag 8. april 2020 kl: 10:41

Midttrafik henstiller til, at busserne af hensyn til kunderne kun medtager cirka 25 i en almindelig bus og cirka 40 i en ledbus. Kunderne bliver opfordret til at sprede sig så meget ud i bussen som muligt - både på sæder og på ståpladser. I Letbanen opfordrer Midttrafik til, at man tager det næste tog med ledige siddepladser, hvis alle siddepladser er optaget i det tog, der ankommer på perronen.

Kunderne skal følge chaufførens anvisninger. Midttrafik følger bussernes kapacitet nøje og vil indsætte flere busser, hvis der er behov for det Chaufførerne har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, hvis bussen er fyldt

Midttrafiks kontrollører vil være til stede ved udvalgte stoppesteder og hjælpe chauffører og kunder med at overholde de nye retningslinjer

Retningslinjerne er Midttrafiks administrative vejledning for at tilgodese både chauffører og kunder

Der vil være ekstra rengøring af busserne på grund af coronavirus/covid-19

Det er fortsat ikke muligt at bruge bussens fordør til ind- og udstigning. Det samme gælder den forreste sæderække i bussen. Midttrafik opfordrer kunderne til at hjælpe chaufføren og undgå forsøg på at stige ind i en bus, der er fyldt

Ingen kontantbetaling:

Midttrafik følger fortsat myndighedernes anbefaling om ikke at modtage kontantbetaling i busserne. Midttrafik henviser til betaling med Midttrafik app, rejsekort eller køb af billet på nettet, som enten kan printes eller vises på en telefon. I Aarhus bybusser er det stadig muligt at købe med kontanter i billetautomaten, men chaufføren veksler ikke sedler

Vis hensyn ved ind- og udstigning

Midttrafik opfordrer kunderne til at vise hensyn ved ind- og udstigning. Kunder på vej ind i bussen skal holde til højre og lad andre komme ud, før de går ind i bussen. Kunder på vej ud af bussen skal holde til højre, så der bliver afstand til de kunder, der venter udenfor.



Følg myndighedernes anbefalinger:

Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt

Vis hensyn til andre. Hold afstand. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Er du syg, eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med kollektiv trafik Ingen rejsegaranti: På grund af force majeure er rejsegarantien suspenderet fra og med 11. marts 2020.

Midttrafik Kundecenter vil være lukket for personlig betjening frem til 10. maj. Kunderne kan fortsat ringe til kundecenteret og få vejledning omkring billetter, køreplaner med mere inden for normal åbningstid. Ventesal og café holder åbent Midttrafiks kunder kan få et samlet overblik over alle ændringer på den særlige infoside omkring kørselsændringer på grund af corona-situationen.

Af: Redaktionen Mandag meddelte S-Regeringen, at Danmark fra tirsdag efter påske begynder at vende tilbage til mere normale tilstande. Transportminister Benny Engelbrecht (S) har meddelt trafikselskaberne, at der skal køres med normalt drift fra tirsdag 14. april. Skolebusserne kører fra 15. april, hvor skolerne begynder at åbne for eleverne igen. Det er samtidig ministerens ønske, at busserne og Letbanen i videst muligt omfang højst kører halvfyldte.Siden 31. marts og frem til 13. april kører Midttrafik ligesom andre trafikselskaber efter særlige køreplaner med færre afgange, fordi der har været en nedgang i passagertallet på 70-80 procent som følge af restriktionerne for at dæmme op for spredning af corona-virus.Efter påskeferien vil busser og letbane igen køre med normal drift. Dette gælder dog ikke natbusser, Lufthavnsbusserne rute 912X, rute 925X og linie 31 til Moesgaard Museum i Aarhus, hvor kørslen fortsat vil være indstillet.Midttrafik peger på, at de nuværende tiltag, der er lavet for at beskytte kunder og chauffører mod smitterisiko, fortsætter også efter 14. april.Hensyn til chaufføren: