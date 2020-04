EU’s Ministerråd vedtager nye regler for digitalisering af godstransportinformation

Tirsdag 7. april 2020 kl: 16:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De nye regler vil skabe en ensartet juridisk ramme for brugen af elektronisk godstransportinformation for alle transportformer. Alle relevante offentlige myndigheder skal acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk på certificerede platforme, når virksomheder vælger at bruge sådan et format til at formidle oplysninger som bevis på overholdelse af lovmæssige krav. Virksomheder vil dog stadig kunne indlevere oplysninger i papirformat, hvis de foretrækker det.I dag bruger de fleste godstransportvirksomheder og andre interessenter på transportområdet papirdokumenter.De nye regler, som Ministerrådet har vedtaget, skal også vedtages i EU-Parlamentet ved andenbehandlingen, inden de offentliggøres i EU-Tidende.Forordning med de nye regler træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. EU-Kommissionen skal vedtage relevante tekniske specifikationer, inden de offentlige myndigheders forpligtelse til at acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk, træder i kraft.Interesserede kan læse forordningen