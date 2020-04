Familie-firma får firmabil med blikfang

Mandag 6. april 2020 kl: 17:00

Brændstoføkonomi kom godt fra start



Af: Redaktionen Det var præcis, hvad Morten Nielsen fra 3N Lakering i Thisted gjorde for nyligt. Sammen med sin kone Joan ejer og driver Morten Nielsen 3N Lakering. Virksomheden blev grundlagt af Nielsens far og mor tilbage i 1969 med fokus på autolakering. Parallelt med autolakeringen blev produktpaletten gradvist udvidet med industrilakering helt frem til 2017, hvor autolakeringen blev solgt fra. Siden 2017 har der udelukkende stået både våd- og pulverlakering på programmet af alt fra mindre komponenter til flyindustrien, maskindele i store serier og specialprodukter til autobranchen til store industriemner på op til fire ton som chassiskomponenter, ståltrapper og maskindele i små serier eller enkeltvis.De mange små og store emner hentes og bringes hos kunder over hele Jylland, og det er her, den nye firmabil kommer ind i billedet. Morten Nielsen er overbevist om, at der er god mening i at kunne transportere emnerne selv. Og til det brug har han investeret i en ny Scania med en ny tre-akslet Krone-gardintrailer med Z-lift samt en brugt dobbeltdækker-trailer til transport af både små og store emner, der ikke kan tåle at blive stablet under transporten. Dobbeltdækkeren blev inden levering totalrenoveret af Stiholt i Thisted og lakeret af 3N Lakering selv, så den nu står som ny.Den nye Scania er en to-akslet og fuldt luftaffjedret R 410 udrustet med en 13-liters, seks-cylindret rækkemotor, en 14-trins gearkasse med Opticruise automatiseret gearskiftesystem samt integreret retarder, og et bagtøj med 2,71:1 i udveksling. Den kombination viste fra starten sit værd. Efter godt en måned har den kørt ca. 12.000 kilometer med vogntogsvægt på op til 40 ton med et så lavt brændstofforbrug, at Morten Nielsen er mere end tilfreds. Det er Stiholt’s lastbilsælger Lars Pedersen i Thisted-afdelingen også, for det var netop hans overbevisende argumenter og dokumentation om en bedre brændstoføkonomi end konkurrenternes, der overbeviste Morten Nielsen om at vælge Scania frem for et af de andre mærker.Trækkeren er fabriksopbygget med skammel, sideskørter, galge med mere, mens Stiholt eksempelvis har monteret heldækkende alu-dørk, tagskilt, tryklufthorn på taget, arbejdslys mm. Det rummelige førerhus er udrustet med et righoldigt standardudstyr fra fabrikken med blandt andet komplet læderkabine, stort infotainment-system med 4x20W musikanlæg og integreret navigation, elektronisk reguleret klimaanlæg, separat 6 kW kabinevarmer, stor chaufførpakke og komplet LED-lyspakke for og bag.











