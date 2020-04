Chauffører kan få certifikat til internationale transporter til brug i corona-situtionen

Mandag 6. april 2020 kl: 12:24

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Certifikatet skal sikre, at transportarbejdere ikke hindres i at varetage deres transportopgaver inden for EU.Hvis ens bevis er udløbet, kan kontrolmyndighederne i medlemsstaterne kræve, at man fremviser det ovennævnte certifikat, der er en midlertidig løsning for chauffører, som ikke kan få fornyet deres chaufføruddannelsesbevis under den aktuelle corona-situationen.Certifikatet skal underskrives af arbejdsgiver og det skal afkrydses, hvilken funktion man har som transportarbejder.Model til certifikat for internationale transportarbejdere kan hentesTemplate of Certificate for International Transport Workers - click