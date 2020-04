Vejlevognmand tipper med 34,5 kubikmeter

Mandag 6. april 2020 kl: 12:13

Af: Redaktionen

Den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.









Tip-kassen har indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem - og 3/2 ventil-monteret for automatisk åbning. Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at få 10 procent større åbning ved aflæsning.

Bunden, der er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet, er beklædt med 15 mm kunststof, mens siderne er beklædt med 10 mm kunststof på siderne. Øverst er der monteret en rullepresenning på alu-rør.









Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er løftbar, mens fjerde aksel også er selvstyrende.









Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Palle Staal Transport ApS beskæftiger sig blandt andet med transport af sand, sten, grus- og genknusmaterialer, men også med transport af korn og foderstoffer.

