Vognmand fra Herskind har hentet en svær Volvo FH i Aarhus

Mandag 30. marts 2020 kl: 12:55

Af: Redaktionen Den fire-akslede trækker er leveret med Globetrotter-førerhus med New York førerhuspakke med Deluxe-lædersæder, forstærker og en separat bashøjttaler. Bilen er udstyret med VDS - Volvo Dynamic Steering, el-hydraulisk styret pusheraksel og fuld luftaffjedring. For at lette kørslen med tunge laster er der ultra-crawlergear, gearskifteprogram til blokvognskørsel, ACC - intelligent fartpilot med videre.Lavmands i Ejstrupholm har opbygget bilen med store skabe bag førerhus, udskydelige forbredningskameraer, hydraulikanlæg til både tipsættevogn og blokvogn.Trækkeren er forsynet med skørter i begge sider samt to forskydelig aftagelig skamler, både en 2-tommer og en 3,5-tommer. Bilen er lakeret hos Ringvejens Autolak. Skrift og strafferinger har William Skilte stået for.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.