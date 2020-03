Stor tragt begrænser spildet

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 10:38

Af: Redaktionen Tragten er specialdesignet og leveret af Ålsrode Smede- og Maskinfabrik i Grenaa. Tragten vejer 47 ton, og selve tragtåbningen er på 90,5 kvadratemter. Selve tragten rummer 130 kubikmeter, og helt store vogntog kan køre under tragten. Dimensionerne på tragten er nøje designet til de specifikke ønsker og behov, som Grenaa Havn oplever efterspørgsel på. Med en volumen på 130 kubikmeter opnås en større fleksibilitet og dermed mere energieffektiv losseoperation. I designet af tragten er der taget højde for både miljø i form af støvreducerende tiltag, og arbejdsmiljø for det personale, der betjener tragten.- Vi har i længere tid undersøgt markedet for en ny tragt, der kunne leve op til vores og vores kunders krav og ønsker. Det viste sig, at vi med denne konstellation kunne opnå et rigtig godt resultat og samtidig have muligheden for at ”skræddersy” tragten således, at den matcher vores behov 100 procent. Det er fantastisk og samtidig vigtigt for os, at vi nu kan tilbyde vores kunder denne ekstra service, siger Grenaa Havns administerende direktør, Henrik Carstensen.I takt med, at Grenaa Havn får anløb af større og større skibe, stiller kunderne samtidigt stadigt større krav til håndteringen af godset.- Vi vil gerne kunne efterleve vores kunders ønsker om mere effektiv håndtering af deres gods. Det stiller samtidig krav om et minimum af spild, hvilket den nye tragt i høj grad bidrager til. Ved anvendelse af tragten undgår vi eksempelvis, at produktet skal ligge på kajen og i stedet bliver transporteret direkte videre i logistikforløbet, hvilket i nogle situationer kan have betydning for kvaliteten af produktet. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi som noget positivt oplever meget stor aktivitet på vores kajer, og at vi med en mere effektiv distribution frigør plads til mere gods, siger Grenaa Havns markedsdirektør CCO, Theis Gisselbæk.En af de seneste større opgraderinger, Grenaa Havn har foretaget på bulkområdet, er investering i en Sennebogen 875 E laste- og lossemaskine, som er hurtig, effektiv og ideel til skibe på op til 15.000 BT.Grenaa Havn har kontinuerligt fokus på at matche kundernes behov og med den nye tragt, har Grenaa Havn endnu et redskab til at effektivisere håndteringen af bulkgods.