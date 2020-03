Chauffører kan tanke og træde af

Søndag 22. marts 2020 kl: 12:25

Af: Redaktionen Det vil fortsat være muligt at tanke på motorvejsrastepladserne langs motorvejsnettet som hidtil. Det gælder både benzin/diesel og el, ligesom der nogle steder vil være mulighed for et vist udbud af mad og drikkevarer på tankstationerne og på Infoterierne.

Lukning af nogle restauranter, cafeer med videre vil betyde, at der på nogle pladser vil være færre toiletter til rådighed.







Vejdirektoratet har sat gang i en skærpet rengøringsindsats på toiletterne på de ubemandede rastepladser langs statsvejnettet for at mindske risikoen for spredning af Coronavirussen.







Helt konkret betyder det, at toiletterne bliver rengjort to gange dagligt, ligesom der sprittes af på udsatte flader.







- Vores rastepladser besøges hver dag af et stort antal trafikanter, herunder også den erhvervsmæssige transport, der står for at sikre varetransporten. Det er afgørende for os, at trafikanterne fortsat kan tanke deres køretøjer, og at de kan føle sig trygge, når de benytter vores toiletfaciliteter langs det overordnede vejnet. Derfor har vi iværksat denne skærpede rengøringsindsats, siger områdechef Søren Andersen fra Vejdirektoratet.







Hvad angår toiletterne på Info-terierne - rastepladser med servering, men uden tankanlæg - og på de store serviceanlæg, så drives de af lokale kontrakthavere.







- Det er af væsentlig betydning for os, at trafikanterne har rengjorte og hygiejniske toiletter/handicaptoiletter til deres rådighed i denne tid - også på Info-terier og de store bemandede serviceanlæg - uanset, om der nu er lukket for servering på stederne. Derfor har vi meddelt kontrakthaverne, at vi forventer, at serviceniveauet på toilet-området er forhøjet under hele denne periode, hvor der sker indskrænkninger i samfærdslen og muligheder for servering for at bekæmpe Corona-virussen, siger seniorkonsulent Jens Pedersen fra Vejdirektoratet.









