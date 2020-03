Færgerederi fortsætter med én færge over Kattegat

Af: Redaktionen Det bliver Molslinjen’s nye hurtigfærge - Express 4 - som fra tirsdag tager sig af turene over Kattegat.- Vi ser os forpligtede til at holde vores rute i gang, så Danmarks trods den alvorlige situation stadig kan hænge sammen. Men det er klart, at lige nu er det kun de mest nødvendige rejser, som foretages, og det kan vi godt klare med en enkelt færge, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.På ruten over Kattegat udarbejdes nu et nyt trafikprogram med en enkelt færge. Alle gæster får automatisk besked om ændringerne, ligesom rederiets hjemmeside og Facebook-side bliver opdateret med den nye sejlplan, som gælder til og med 29. marts.Express 4 vil sejle fire daglige dobbeltture på nær lørdag, hvor der vil være tre dobbeltture.Første afgang med Express 4 tirsdag 17. marts bliver 6.45 fra Aarhus til Odden.