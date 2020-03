Godstransport kører uden om nye regler om grænsekontrol

Fredag 13. marts 2020 kl: 21:24

Af: Redaktionen Det betyder, at lastbiltransport over grænserne, såvel med danske som med udenlandske lastbiler, kan udføres som normalt i perioden. Al anden trafik vil blive omfattet af krav om at have et ”anerkendelsesværdigt” formål, hvis man vil ind på dansk territorium. Har man ikke et anerkendelsesværdigt formål, vil man blive afvist. Det blev understreget flere gange på det pressemøde fredag klokken 19, hvor statsminister Mette Frederiksen sammen med rigspolitichefen og justitsministeren fortalte om de nye initiativer for at dæmme op for corona-virussen, så det danske sundhedsværen ikke bliver overbelastet, men vil kunne håndtere epidemien.Undtagelsen for godstransport skyldes først og fremmest hensynet til vareforsyningen af fødevare, medicin og dele til industriproduktion.DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard oplyser i forbindelse med de nye initiativer, at transporterhvervet er i tæt kontakt med myndighederne for at sikre, at lastbiltransporter kan finde sted så vidt muligt uhindret over grænser, broer og ved færger.- Regeringen har vurderet, at godstransport med lastbil som udgangspunkt er et anerkendelsesværdigt formål for at sikre forsyningssikkerheden i landet. Og det forventer vi bliver sikret i videst mulige omfang, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Men det er også vigtigt, at transportbranchen og den enkelte vognmand er sig sit ansvar bevidst. Det vil sige, at man træffer de bedst mulige foranstaltninger for at undgå smittespredning. Det gælder i forhold til den enkelte chauffør og i forhold til de procedurer, der måtte blive indført af kunder eller leverandører i forhold til transportøren. Og det gælder uanset, om vognmanden måtte have biler på udenlandske plader til at krydse grænsen.Erik Østergaard peger på, at der allerede nu vil være varemodtagere og -afsendere, som vil stille krav til transporten for at forhindre smittespredning.Den danske grænse krydses dagligt af omkring 6.000 lastbiler - omkring 5.000 er udenlandske, mens omkring 1.000 er danske.