Lastvognsværksteder holder åbent - med visse forholdsregler

Fredag 13. marts 2020 kl: 10:35

Af: Redaktionen

Volvo Danmarks forhandlernetværk har åbent og tager fortsat imod kunder for at sikre, at lastbilerne ikke står stille. Samtidig er man bevidst om, at der også er et ansvar for kunder, samarbejdspartnere og medarbejderes sikkerhed og sundhed. Derfor er der i de 20 danske filialer sat gang i en lang række foranstaltninger for at mindske smittefaren.









I Volvo Truck Centers 7 filialer er følgende gældende:

Alle køretøjer bliver grundigt luftet ud og førerhusets overflader bliver sprittet af, inden de kommer ind på værkstedet, og inden de bliver leveret tilbage til kunderne

Alt værkstedspersonale anvender handsker, håndsprit og god hosteetik – det vil sige, at de hoster og nyser ind i albuebøjningen

Der er dedikerede toiletter til kunderne

En stor del af kundemodtagelsen foregår via telefon eller udenfor, og indskrivnings- og reservedelsskranker er spærret af for at sikre, at medarbejdere og besøgende holder sig i behørig afstand af hinanden

Al adgang på værksteder, lager og frokoststuer er begrænset til interne medarbejdere

Al varemodtagelse og -afsendelse foregår udenfor

I nogle tilfælde vil der blive oprettet skiftehold for at imødekomme de medarbejdere, der for eksempel har små børn hjemme

Alle medarbejdere, der kan, arbejder hjemmefra (også for at beskytte de kolleger, der ikke kan), men de kan selvfølgelig fortsat kontaktes pr. mail og telefon





- Dette er i høj grad en ekstraordinær situation for alle i Danmark og selvfølgelig også for os, men vi har med glæde kunnet konstatere, at vores medarbejdere i netværket tager det med oprejst pande og er meget bevidste om betydningen af deres arbejde - også i denne svære tid. Det er vi rigtig stolte af, siger Lars Bo Larsen, der er administrerende direktør hos Volvo Danmark.





