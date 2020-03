Der er varer nok

SUPERMARKEDSKÆDER:

Onsdag 11. marts 2020 kl: 23:25

Af: Redaktionen Meldingen kom efter S-Regeringens pressemøde onsdag aften, hvor indsatsen for at dæmme op for de mest fatale konsekvenser af udbruddet med corinavirus blev skærpet.





Corona-virusen har fået mange til at spekulere i om, der er dagligvarer nok i butikkerne.









De fire selskaber peger på, at vi i Danmark generelt har taget det mere roligt, end man har set i visse andre lande, hvor forbrugerne har øget deres indkøb af daglige fornødenheder markant.







I Danmark er der foreløbig kun begrænsede udsving, der kan betyde, at enkelte basisvarer er udsolgt i perioder. Men butikkerne vil løbende få friske forsyninger på alle varegrupper – der kan dog være særlige udfordringer med håndsprit.









Derfor opfordrer Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 kunderne til at købe ind som de plejer. Så vil der være nok til alle.



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.